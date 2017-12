CHAMPIONNAT DE WILAYA DU QWAN KI DO 80 athlètes engagés à Illizi

Quatre-vingt athlètes prennent part au championnat de la wilaya d'Illizi du Qwan Ki Do, toutes catégories, dames et messieurs, qui a débuté avant-hier au complexe sportif de proximité de la commune du chef lieu de la wilaya. Cette compétition, qui se déroule en présence de la championne africaine Salmi Narimen et de l'arbitre international Ghanem Youcef, permettra également d'évaluer les capacités physiques et techniques des athlètes, de former des arbitres de wilayas et des entraîneurs, en plus de l'organisation des stages techniques pour la relance de ce sport dans les régions du Sud du pays, a fait savoir Mosli. Ce championnat s'assigne comme objectifs la prospection de nouvelles capacités juvéniles dans le Qwan Ki do dans le cadre de la préparation pour les manifestations nationales et l'échange d'expériences et techniques entre athlètes et champions, a-t-il ajouté.