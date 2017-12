CLASSEMENT MONDIAL DE GOAL-BALL 2017 Les sélections algériennes dans le Top 15

Les sélections algériennes dames et messieurs de goal-ball, sacrées championnes d'Afrique en octobre dernier en Egypte, ont clôturé l'année 2017 respectivement aux 12e et 13e positions au classement mondial de l'Association internationale des sports pour visuels (IBSA), publié sur son site officiel.

Totalisant 180 232 points, les championnes d'Afrique en titre ont pris la 12e place dans un classement qui comprend 53 sélections et restent dominatrices du continent, après seulement deux années d'existence (l'équipe a été créée en 2015 à l'occasion du tournoi africain qualificatif aux Jeux paralympiques JP de Rio 2016).

Les protégées de l'entraîneur national Mohamed Bettahrat ont détrôné plusieurs nations européennes, plus anciennes, mieux nanties et habituées aux premières loges du classement mondial. La triplette algérienne reste la meilleure équipe africaine et arabe, devançant l'Egypte, finaliste du championnat d'Afrique 2017 (20e). Chez les messieurs, la sélection algérienne a su tirer son épingle du jeu et boucle l'année 2017 en 13e position avec un total de 285,206 points. Là aussi, les protégés de l'entraîneur Ould Yahia Djaffar terminent assez bien par rapport à une fin d'année 2016 très difficile, avec une débâcle aux derniers JP de Rio.

Les coéquipiers d'Abdelhalim Larbi se sont bien ressaisis en conservant leur sacre africain au Caire qui leur a permis de faire un bond spectaculaire de 22 places.

Au classement mondial qui comprend 94 sélections, l'équipe algérienne a fait mieux que des pays comme l'Espagne (18e)et l'Angleterre (24e), confirmant son retour au premier plan en attendant les prochaines compétitions officielles dont le Mondial de Suède en 2018.

Aux niveaux africain et arabe, l'équipe algérienne reste numéro un. Elle est suivie de l'Egypte, finaliste du dernier championnat d'Afrique (22e).