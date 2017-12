CLUBS AYANT PLUS DE TROIS JOUEURS EN SÉLECTION A' Les matchs de 16e de finale de la Coupe d'Algérie reportés

Les clubs de Ligue 1 Mobilis ayant plus de trois joueurs en Equipe nationale A' en vue du match amical face au Rwanda le 10 janvier à Tunis, verront leurs rencontres des 16es de finale de la coupe d'Algérie, prévues les 12 et 13 janvier, reportées à une date ultérieure, a-t-on appris auprès de la commission de la coupe d'Algérie.

Selon la dernière liste dévoilée par le coach national Rabah Madjer lors du stage effectué récemment par les locaux à Sidi Moussa, l'USM Alger était représentée par 6 joueurs, alors que le CS Constantine et l'ES Sétif comptaient 4 joueurs chacun. Les 32es de finale de la coupe d'Algérie se joueront entre le 28 décembre et le 1er janvier 2018.

L'Equipe nationale A' entamera le 7 janvier, soit au lendemain du déroulement de la 16es journée du championnat de Ligue 1 Mobilis, un stage au Centre technique national de Sidi Moussa avant de s'envoler pour Tunis. Avant d'affronter l'Algérie, le Rwanda, qui prépare le championnat d'Afrique des nations 2018 au Maroc (12 janvier-4 février) croisera le fer avec le Soudan en amical le 6 janvier à Tunis.