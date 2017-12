COUPE DU MONDE DE SABRE FÉMININ D'ESCRIME (JUNIORS) La 1ère étape les 10 et 11 février 2018 à Alger

La première étape de la Coupe du monde 2018 de sabre féminin (juniors) se déroulera pour la deuxième année consécutive en Algérie, les 10 et 11 février à la salle Harcha-Hacène, a annoncé avant-hier la Fédération algérienne de la discipline. Outre l'Algérie, pays organisateur, les inscriptions pour la compétition ont débuté et le nombre de participants sera dévoilé ultérieurement, ajoute la même source. Lors de la précédente édition, disputée en janvier 2017 à Alger, l'équipe italienne avait dominé la compétition remportant l'épreuve individuelle grâce à Eloisa Passaro face à sa compatriote Michaela Battiston sur le score de 15 touches à 14, et l'épreuve par équipes face à la sélection algérienne (45-19).