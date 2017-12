ESPAGNE Iniesta évoque sa future retraite

L'été prochain, une autre légende devrait prendre sa retraite internationale. Dans un entretien accordé à Marca, l'international espagnol Andrés Iniesta (33 ans, 123 sélections et 13 buts) a annoncé qu'il quitterait probablement la Roja après la Coupe du monde 2018. «Tout indique que oui. Ce rendez-vous si important pourrait être la fin d'une très longue route sur laquelle j'ai vécu des choses uniques, a confié le milieu du FC Barcelone. On verra ce qu'il se passera, mais pour l'instant, mon âge et ma situation indiquent que je m'arrêterai après le Mondial.» Autant dire que le Blaugrana voudra terminer sur une bonne note.