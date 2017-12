JEUX SPORTIFS NATIONAUX D'ARTS MARTIAUX Plus de 400 athlètes attendus à Chlef

Plus de 400 athlètes représentant différentes wilayas sont attendus, ce week-end à Chlef, pour prendre part au Festival des jeux sportifs nationaux d'arts martiaux, a-t-on appris, avant-hier, auprès de la direction de la jeunesse et des sports (DJS) de la wilaya. «Au moins 400 athlètes participeront à ces jeux sportifs nationaux d'arts martiaux, qui seront abrités les 29 et 30 du mois courant, par la salle omnisports Chahid Naciri de Chlef», a indiqué la chargée de la communication à la DJS, Rima Atallah. Selon le comité d'organisation de cet événement sportif national, les éliminatoires garçons et filles auront lieu tout au long de la première journée (vendredi) et de la matinée du 2e jour de la manifestation, avant le déroulement des finales dans l'après-midi de ce même jour (samedi).