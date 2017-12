TOURNOI NATIONAL DE BEACH-VOLLEY 16 équipes présentes à Zelfana

Seize équipes (binômes) représentants onze wilayas et l'Equipe nationale ont pris part avant-hier, au tournoi national de Beach-volley qui se déroule au niveau de la station thermale de Zelfana,(70 km au sud/est de Ghardaïa). Initiée par la Fédération algérienne de volley-ball (FAVB), cette manifestation sportive revêt- selon les organisateurs- une opportunité pour promouvoir ce sport sur les dunes de sable et de développer des relations d d'amitié, de concorde entre les jeunes participants des différentes régions du pays. Ce tournoi est un moyen également pour insuffler une nouvelle dynamique dans la pratique de ce sport (Beach volley), ont-ils souligné, ajoutant que le renforcement des sélections nationales de volley en développant le beach-volley comme discipline à part entière aura certainement un résultat Positif. Ce tournoi qui se déroulera sur les dunes de sable de Zelfana regroupe des duos des wilayas de Djelfa, El Oued, Ouargla, Biskra, Bordj Bou Arréridj, Mila, Tizi Ouzou et Chlef ainsi que des équipes de Ghardaïa, des duos, des Equipes nationales de moins de 17ans et moins de 19 ans, a-t-on fait savoir. Ce rendez-vous sportif qui se poursuivra jusqu'à jeudi prochain, s'inscrit dans le cadre du programme annuel de la FAVB, dans le but de la promotion et la massification de cette discipline auprès de la population.