CLASSEMENT UEFA 2017 Le Real Madrid en tête

Une nouvelle distinction pour les Merengues

Avant-hier, l'Union européenne des associations de football (UEFA) a décidé de sortir son classement des clubs sur l'année 2017. Le Real Madrid est premier, le PSG, sixième.

Nous sommes le 25 décembre et par conséquent la fin de l'année 2017 s'approche à grands pas. Il est donc désormais temps de faire les bilans de l'année et c'est ce que vient de faire l'Union européenne des associations de football (UEFA) en publiant ses rapports sur ce que l'on appelle le classement «UEFA». L'instance continentale accorde donc des points aux clubs en fonctions des résultats obtenus par les clubs susmentionnés lors de l'année écoulée. Il n'y a pas vraiment de surprise cette saison puisque les Espagnols dominent de façon outrageuse - ou presque - ce classement fait par l'UEFA.

Le Real Madrid, qui a remporté pour la seconde fois d'affiliée la Ligue des Champions et plus récemment la Coupe du monde des clubs, est bien en tête de ce classement avec 148 000 points. Les Merengues devancent l'ennemi de toujours, le FC Barcelone, qui se classe deuxième avec la bagatelle de 126 000 points.

Enfin, l'Atletico Madrid est quatrième de ce classement avec 122 000 points.

Outre les résultats de cette année, l'UEFA prend bien en compte les résultats sur les cinq dernières années. Ainsi, le Bayern Munich est le seul club à contester l'hégémonie des Espagnols en se classant sur le troisième marche du podium avec 125 000 points. Enfin, le dernier finaliste de la C1 et champion d'Italie en titre, la Juventus Turin, occupe une très honnête cinquième position juste devant le seul représentant français de ce top 10. Si le Paris Saint-Germain (6e avec 109 000 points) a été défait l'année dernière au stade des 8es de finale de la Ligue des Champions contre le FC Barcelone (4-0, 1-6), il ne faut pas oublier que le club francilien se hisse plus régulièrement dans le top 8 européen et a donc souvent sa place pour les quarts de finale. Derrière le PSG se trouvent le FC Séville (108 000 points), Manchester City (97 000 points) et deux clubs ex aequo le Borussia Dortmund et Benfica (95 000 points chacun).