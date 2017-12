RÉUNION DU BUREAU FÉDÉRAL Forcing des clubs sur la FAF

Encore des décisions inattendues de la part de l'instance fédérale

Au fil des jours et surtout en étant confrontés à la vraie réalité des terrains, les membres du Bureau fédéral de la Fédération algérienne de football reviennent sur leurs décisions prises sous l'ère du président Kheireddine Zetchi.

C'est vraiment dur d'assurer des «décisions courageuses» devant la pression des clubs pour ceux qui n'ont cessé de critiquer l'ancien président Mohamed Raouraoua et son Bureau fédéral? Les preuves, il y en a beaucoup et les dernières sont les plus illustratives de la difficulté de gérer un football bien malade des «US et coutumes» des gestionnaires amateurs dans le costume de «professionnels» et qui n'ont de professionnel que le nom. Sinon, comment traduire d'abord qu'aucun communiqué de la FAF ne rapporte les décisions du Bureau fédéral, du moins jusqu'à hier matin. D'autre part, aucune information n'est annoncée à propos des clubs endettés et qui doivent régler leurs litiges avec leurs joueurs et staffs alors que le délai fixé pour prendre des sanctions est bien dépassé. En effet, le compromis pour éponger les dettes dont le délai du 15 décembre est bien dépassé, ne connaît aucune nouvelle décision d'autant plus que la liste officielle des clubs toujours en attente de règlement de leurs dettes n'est pas encore dévoilée!... Lors de la réunion du Bureau fédéral du 29 novembre dernier, abordant le problème des dettes des clubs de Ligue 1 Mobilis et Ligue 2 Mobilis envers des joueurs et entraîneurs, le président de la Ligue de football, Mahfoud Kerbadj, a annoncé qu'il sera abordé et tranché bientôt avec la soumission des décisions de la Commission de résolution des litiges (CRL) à la Commission de discipline, conformément à la réglementation en vigueur. Tout en remerciant le président de la LFP pour son exposé et pour les efforts effectués pour le bon déroulement des championnats de Ligue 1 Mobilis et Ligue 2 Mobilis durant la saison 2017-2018, le Bureau fédéral a rappelé la nécessité, pour les clubs endettés envers des joueurs et des entraîneurs, d'apurer leurs situations financières le plus tôt possible afin d'éviter les sanctions prévues par la loi, tout en prenant note que des clubs ont fait l'effort de payer une partie ou la totalité de leurs dettes ces dernières semaines. Vu que la majorité des clubs de Ligue 1 Mobilis et de Ligue 2 Mobilis sont endettés, le Bureau fédéral a décidé de porter le seuil de l'interdiction de recrutement durant le marché de transfert hivernal à 10 000 000 DA, ce qui veut dire que les clubs dont le montant global des dettes envers des joueurs ou des entraîneurs est supérieur à cette somme sont interdits de recrutement. Qu'en est-il aujourd'hui après l'expiration du délai? Par ailleurs, le forcing des présidents des clubs a donc obligé les membres du Bureau fédéral à «revoir» leurs dispositions qu'ils ont eux même fixé à savoir de porter à quatre, le nombre de joueurs engagés par chaque club lors de l'actuel mercato d'hiver, au lieu de trois. «Les clubs de Ligue 1 Mobilis et Ligue 2 Mobilis remplissant les conditions (situation financière vis-à-vis de la CRL) sont autorisés à recruter jusqu'à quatre joueurs durant le mercato dans la limite des 27 licences octroyées pour les clubs de Ligue 1 et 25 licences pour ceux de Ligue 2», indique la FAF sur son compte officiel sur Twitter. Les clubs professionnels pouvaient initialement recruter jusqu'à trois joueurs, à condition d'être en situation régulière vis-à-vis de la commission de résolution de litiges (CRL). Le mercato d'hiver, ouvert officiellement le 16 décembre se poursuivra jusqu'au 15 janvier prochain. D'autre part, le BF a approuvé, sur proposition du président de la Ligue de football professionnel, Mahfoud Kerbadj, d'adresser trois mises en garde au lieu de deux aux clubs fautifs, avant de leur infliger la sanction du huis clos. Enfin, plus important encore, il y a cette nouveauté faisant état que les clubs de Ligue 1 Mobilis ayant plus de trois joueurs en Equipe nationale A' en vue du match amical face au Rwanda le 10 janvier à Tunis, verront leurs rencontres des 16es de finale de la coupe d'Algérie prévues les 12 et 13 janvier reporter à une date ultérieure! Pour rappel, l'Equipe nationale A' entamera le 7 janvier, soit au lendemain du déroulement de la 16e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis, un stage au Centre technique national de Sidi Moussa avant de s'envoler pour Tunis. Avant d'affronter l'Algérie, le Rwanda, qui prépare le championnat d'Afrique des nations 2018 au Maroc (12 janvier-4 février) croisera le fer avec le Soudan en amical le 6 janvier à Tunis.