CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE DE HANDI-BASKET Le club Nour Hammadi sur du velours

L'équipe de Nour Hammadi, leader du Championnat de la Division nationale A de handi-basket, aura l'occasion de conforter son fauteuil, en accueillant à Ouled-Moussa (Boumerdès), le CBB Arréridj, pour le compte des matchs de la 5e journée, prévus vendredi et samedi. Après quatre journées, les «Hammadis», finalistes malheureux de la dernière coupe d'Algérie, caracolent en tête du championnat, avec huit points et un sans-faute, confirmant la bonne santé du club et son intention de jouer les premiers rôles. Leur adversaire du jour, le CBB Arréridj, nouveau promu en Division A, fait un bon apprentissage et occupe la 6e position avec quatre points.

Les regards seront toutefois braqués sur le match au sommet entre les deux rivaux, le FC Boufarik et l'IR Boufarik, respectivement 2e (7 pts) et 4e (6 pts). La rivalité est toujours présente dans les confrontations entre les deux équipes, que ce soit en championnat ou en coupe d'Algérie.

Le FC Boufarik devrait avoir du fil à retordre face aux vice-champions d'Algérie et vainqueurs de la dernière Coupe nationale qui commencent doucement la saison mais arrivent généralement à terminer l'exercice avec au moins un titre dans la poche.

Pour sa part, l'autre dauphin, le Nour M'sila (7 pts) effectuera un périlleux déplacement à Alger pour affronter le CR El Harrach, 7e avec 3 pts, appelé à se ressaisir chez lui pour rattraper son retard au classement