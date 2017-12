CHAMPIONNATS ARABES SUR PISTE DE CYCLISME L'Algérie termine au pied du podium

La sélection algérienne juniors (garçons) a terminé à la quatrième place des épreuves de la poursuite par équipes de l8e édition des Championnats arabes sur piste de cyclisme juniors et seniors (dames et messieurs), organisés du 25 au 30 décembre au vélodrome international de Sharjah (Emirats arabes unis). Composée de trois coureurs: Cheblaoui Oussama, Mekour Mohamed et Nehari Mohamed Amine, la sélection algérienne juniors a pris la 4e place de l'épreuve, longue de 4 kilomètres, alors que la médaille d'or est revenue aux Emirats arabes unis, devant l'Arabie saoudite (argent) et l'Egypte (bronze). La sélection algérienne prend part aux Championnats arabes sur piste de Sharjah avec neuf coureurs (six seniors et trois juniors), engagés dans les différentes épreuves de la compétition (vitesse, poursuite, Omnium et Keirin).