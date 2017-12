COUPE D'ALGÉRIE DE SAUT D'OBSTACLES 32 couples attendus ce week-end à Mostaganem

32 couples cavaliers et chevaux de la catégorie cadets seront en piste vendredi et samedi prochains au centre équestre de Sayada à Mostaganem pour disputer le trophée de la première coupe d'Algérie cadets par équipes de saut d'obstacles comptant pour la 19ème édition du Festival équestre du Dahra. Cette manifestation de sport équestre, organisée par le club hippique «El-Fares Mestaghanemi» en collaboration avec la Fédération équestre algérienne, regroupera les meilleurs cavaliers cadets âgés de 10 à 14 ans et chevaux 4 ans de huit clubs équestres du pays. Ce trophée cadet sera disputé en trois manches sur des obstacles de 1,05 mètre au barème A avec chrono et sans chrono, où chaque équipe sera représentée par quatre cavaliers.