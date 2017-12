EN DIRECTION DE TOUTES LES FÉDÉRATIONS SPORTIVES Le COA réitère son appel au dialogue

Les membres du Comité exécutif du Comité olympique et sportif algérien (COA) ont réitéré leur appel public au «dialogue en direction de tous les représentants du mouvement sportif national» et leur demande d'«unir leurs rangs en vue de développer le sport et l'olympisme dans notre pays». Selon un communiqué de l'instance olympique transmis la réunion mensuelle du Comité exécutif tenue avant-hier sous la présidence de Mustapha Berraf a été consacrée à la répartition des commissions spécialisées, la préparation du rapport moral et financier 2017, le programme d'action 2018, les Jeux africains de la jeunesse 2018 d'Alger, les Jeux méditerranéens de Tarragone 2018 (Espagne) et les Jeux olympiques de la jeunesse de Buenos Aires 2018 (Argentine). A cette occasion, les membres du comité exécutif ont invité les présidents des Fédérations sportives nationales à une «rencontre de concertation et de dialogue, d'échanges de points de vue pour faire face aux défis qui attendent nos athlètes et nos équipes à quelques mois du 1er évènement de l'année 2018 à savoir les Jeux méditerranéens de Tarragone (Juin 2018), puis les Jeux africains de la jeunesse d'Alger (Juillet 2018), qualificatifs aux Jeux olympiques de la jeunesse de Buenos Aires (Argentine) en Octobre 2018.