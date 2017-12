JSM SKIKDA Benttayeb devrait s'engager 18 mois

La JSM Skikda a trouvé un accord avec le milieu de terrain du MO Béjaïa, Smail Benttayeb, qui devrait s'engager pour une durée de 18 mois avec la JSMS, devenant ainsi la première recrue hivernale des Skikdis, pensionnaire de la Ligue 2 Mobilis, a-t-on appris hier auprès du club de l'Est algérien. Benttayeb (28 ans) a résilié à l'amiable son contrat qui le liait avec le MOB, préférant rejoindre l'effectif Skikdi. La direction du club envisage de recruter de nouveaux joueurs selon les besoins du coach Youcef Bouzidi qui a succédé au Franco-Portugais Didier Gomez da Rosa début du mois courant. Côté départ, la JSMS a libéré déjà deux joueurs, il s'agit de l'ailier Hocine Baleh et de l'attaquant Sofiane Choubani. Au terme de la phase aller du championnat, les Noir et Blanc qui ambitionnent d'accéder en Ligue 1 Mobilis, pointent à la troisième place avec 26 points à cinq longueurs du leader, l'ASM Aïn M'lila. Par ailleurs, les joueurs Skikdis seront appelés samedi à défier l'US Biskra pour le compte des 32es de finale de la coupe d'Algérie.