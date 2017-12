REAL MADRID Le président Perez revoit ses plans pour le mercato

Selon les informations de l'émission El Transistor de la radio Onda Cero, le Real Madrid n'a pas l'intention de se renforcer considérablement cet hiver.

Il y a encore quelques jours, la presse madrilène était unanime: le Real Madrid comptait préparer une mini-révolution hivernale, recrutant plusieurs joueurs pour renforcer l'effectif et réagir aux quelques mauvaises prestations récentes des troupes de Zinedine Zidane.

On évoquait notamment la possibilité de voir un attaquant de pointe débarquer en janvier, Karim Benzema étant de plus en plus contesté par la presse et les supporters, bien que toujours intouchable aux yeux de Zinedine Zidane. Mais selon les informations de l'émission El Transistor, diffusée sur la sérieuse radio Onda Cero, il n'en sera rien. Ainsi, Kepa Arrizabalaga sera la seule recrue de l'hiver, le Real Madrid comptant bien débourser les 20 millions de la clause libératoire du portier basque. Le portier viendra dans un premier temps épauler Keylor Navas, avant d'éventuellement s'emparer de la position de portier titulaire.

Aucun attaquant n'arrivera donc cet hiver, et Karim Benzema n'aura donc a priori pas de concurrence supplémentaire dans le secteur offensif.

En revanche, le média affirme que l'été prochain, la donne pourrait clairement changer puisque le mercato madrilène sera galactique.

Les noms de Mauro Icardi, de Harry Kane et de Timo Werner ont récemment été cités par la presse de la capitale espagnole. Une nouvelle qui risque de faire grincer des dents du côté de Madrid, où des renforts étaient attendus de pied ferme. Les dirigeants ont donc visiblement voulu respecter la volonté de Zidane, toujours très prudent lors de ses conférences de presse lorsqu'il a été interrogé sur d'éventuelles arrivées. Mais autant dire que l'été prochain, les Merengues seront l'un des grands animateurs du mercato avec un Florentino Pérez qui n'hésitera pas à sortir le chéquier...