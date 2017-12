RÉUNION DE COORDINATION EN PRÉVISION DES JAJ 2018 Le ministre Ould Ali présent au Caire

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, prendra part au Caire les 5 et 6 janvier prochain à la réunion de coordination entre l'Association des Comités nationaux olympiques d'Afrique (ACNOA) et l'Union des Confédérations sportives africaines en vue d'apporter les dernières retouches aux Jeux africains de la jeunesse 2018 qu'abritera l'Algérie du 19 au 28 juillet prochain, a annoncé le président de l'UCSA, l'Egyptien Ahmed Nasser. En marge de l'audience que lui a accordée Ould Ali au siège du ministère, le président de l'organe sportif africain a déclaré: «J'invite le ministre à participer les 5 et 6 janvier prochain à la réunion de coordination entre l'ACNOA et l'UCSA en vue d'évaluer les préparatifs des JAJ qu'abritera votre pays à la fin du mois de juillet prochain et d'apporter les dernières retouches en la matière». «Il est important qu'on se réunisse autour d'une seule table pour apporter les dernières retouches sur les plans organisationnel et technique en vue de réussir ce rendez-vous sportif africain lequel verra l'introduction de certaines spécialités qualificatives aux Jeux olympiques de la jeunesse à hauteur de 70%, et ce pour la première fois de l'histoire de ces tournois africains», a indiqué Ahmed Nasser.