COUPE D'ALGÉRIE - 32ES DE FINALE:JSK-ESBA, CSC-NAHD ET ASAM-CABBA Chocs phares dès l'ouverture du bal

Par Saïd MEKKI -

Abid sera surveillé de près par la défense nahdiste

Le match opposant le CSC au NAHD demain représente la seule affiche de la Ligue 1, un duel à suivre de près dans la mesure où il met aux prises deux formations habituées à jouer les premiers rôles en coupe d'Algérie et surtout pratiquant du beau football.

Des matchs phares des 32es de finale de la coupe d'Algérie, qui se disputeront ce week-end, on notera les chocs entre le CS Constantine et le NA Hussein Dey et l'AS Aïn M'lila face au CA Bordj Bou Arréridj. D'ailleurs, le match opposant le CS Constantine au NA Hussein Dey demain, représente la seule grande affiche de la Ligue 1 professionnelle, un duel à suivre de près dans la mesure où il met aux prises deux formations habituées à jouer les premiers rôles en coupe d'Algérie et surtout pratiquant du beau football. Ce genre de match choc entre clubs se connaissant particulièrement bien, oppose surtout deux styles avec deux coachs pour un duel dans un duel. Il y a Abdelkader Amrani et toute son expérience face au jeune Billal Dziri qui veut bien damer le pion à ce technicien racé qui est Amrani. L'avantage théorique est pour le CSC qui joue sur son terrain et devant son public. Mais, attention, cette équipe du NAHD joue mieux hors de ses bases. Amrani et ses joueurs restent d'ailleurs sur deux matchs amicaux perdus cette semaine face à l'AS Aïn M'lila et le CR Belouizdad.

Le coach des Sanafir a re-mobilisé ses joueurs pour confirmer le titre honorifique de champion d'hiver. D'autre part, une autre confrontation alléchante, est digne d'être suivie et elle opposera deux pensionnaires de la Ligue 2 professionnelle, à savoir l'AS Aïn M'lila au CA Bordj Bou Arréridj demain, deux équipes qui font de l'accession en Ligue 1 Mobilis un objectif primordial pour cette saison.

Le match s'annonce donc des plus indécis et la victoire de l'un des deux clubs ne serait pas considérée comme une surprise dans la mesure où les deux équipes se composent de joueurs bien expérimentés dans ce genre de chocs. De son côté, la JS Kabylie qui se cherche encore se doit de faire très attention à cette équipe de l'ES Ben Aknoun, chère à notre défunt, l'une des icônes de Ben Aknoun, Mustapha Meberbeche dit «Paolo» (allah Yerahmou), décédé il y a 16 mois à l'âge de 70 ans. Mustapha «Paolo» était un footballeur qui a montré ses talents innés au football pendant les années 1960 et 1970. L'enfant de Ben Aknoun a vécu durant les années où le foot algérien était au sommet de son art. Mustapha Meberbeche a marqué de son empreinte, entre autres, l'Etoile sportive de Ben Aknoun. Après avoir fait les beaux jours de quelques autres clubs dont la fameuse équipe de l'ONACO, Mustapha Paolo retrouve l'ESBA, lors de la saison 1975-1976, pour décrocher une année après l'accession. Et c'est dans son club du coeur que «Paolo» a mis fin à sa carrière lors de la saison 1979-1980. Et nul ne doute que si le défunt était encore vivant, il se serait certainement déplacé à Tizi Ouzou pour assister à cette rencontre entre son équipe et la JSK. Cette année, l'ES Ben Aknoun montre bien que c'est une équipe qu'il faut bien prendre en considération, puisqu'elle joue l'accession dans son groupe Centre de la Division Amateur en concurrence avec l'US Béni Douala et surtout le RC Arba. L'ESBA n'a perdu que deux matchs lors de la phase aller et pointe à la seconde place à un point du leader, l'USBD.

Le coach de la JSK, Azeddine Aït Djoudi se doit de prendre très au sérieux cette équipe qui, faut-il bien le rappeler, a battu la JSM Béjaïa au tour précédent aux tirs au but...

A noter que le coach des Canaris connaît parfaitement son adversaire du jour dans la mesure où il avait déjà porté les couleurs Noir et Blanc de l'ESBA dans les années 1990 avant de l'affronter en tant qu'entraîneur de la JSK lors de matchs amicaux. C'est pour dire que cette joute ne sera pas facile pour les partenaires de Asselah face aux gars de Ben Aknoun prêts à créer l'exploit. Enfin, la quatrième affiche à retenir pour aujourd'hui et demain est celle qui opposera le MC El Eulma au Paradou AC. Le MCEE, qui vient de connaître la désignation d'un directoire pour diriger l'équipe, s'apprête à recevoir la coriace équipe de l'Académie du Paradou. Les gars d'El Eulma auront le double avantage de jouer devant leur public et sur leur terrain, mais le Paradou est une formation qui pratique du beau football et qui joue aussi bien à domicile qu'à l'extérieur. Les entraîneurs Moussouni et Rahmouni se doivent donc de faire attention à cette équipe de la Ligue 1 qui se présentera à El Eulma en conquérante...

Les autres matchs...

D'autres matchs sont programmé demain pour ce tour des 32es de finale de l'épreuve populaire. Le tenant du trophée, le CR Belouizdad, aura une mission a priori à sa portée en accueillant la formation de l'ARB Ghriss (inter-régions). L'ES Firme se rendra pour sa part à Alger pour défier l'USM Alger dans un duel déséquilibré. Les deux équipes se sont déjà rencontrées à ce même stade de l'épreuve en 1997 et les Algérois l'avaient largement emporté (6-0). Le hasard a voulu que l'ES Firme soit le porte-drapeau de toute la région de Chlef, dont le représentant phare, l'ASO, s'est fait éliminer lors du dernier tour régional. L'ES Sétif, qui compte 8 trophées dans son palmarès, accueillera le MB Hassi Messaoud (inter-régions). La mission des Sétifiens semble relativement à leur portée. Un autre duel opposera deux pensionnaires de la Ligue 2, à savoir celui entre le MC Saïda qui accueillera le RC Kouba. Les autres clubs des divisions inférieures tenteront de créer la surprise pour se faire une place au soleil aux dépens des gros bras.