ORAN Le Village olympique livré en 2019

Par Wahib AïT OUAKLI -

Les travaux avancent à grande échelle

La direction de la jeunesse et des sports met le paquet double pour la réhabilitation des infrastructures sportives existantes. L'aval du ministère de tutelle a été donné.

Le Village olympique de la wilaya d'Oran sera livré dans le premier semestre de l'année 2019. C'est ce qu'a affirmé le directeur du logement et des équipements publics, Dlep. Ledit village dont le quitus quant à sa réalisation a été donné par le ministère de la Jeunesse et des Sports, n'est pas des moindres. Il comprend six résidences devant accueillir les participants aux Jeux méditerranéens prévus pour l'année 2021. Jusque-là et tel que cela a été expliqué, les travaux, qui sont menés à la cadence accélérée, ont atteint les taux de réalisation avoisinant 55%. Aussi, le Village olympique sera doté de tous les moyens répondant aux standards internationaux, comme son raccordement aux moyens de télécommunications et la mise en place des moyens de commodités aux athlètes participants. La direction de la jeunesse et des sports d'Oran met le paquet dans le cadre de la réhabilitation des infrastructures sportives existantes. L'aval du ministère a été donc donné après la présentation de sept études portant sur la rénovation du Palais des sports Hamou Boutlélis situé à Mdina Djedida, le centre du tir de Bir El Djir, le terrain de tennis à Haï Es Salam (ex-Saint-Hubert), le stade Ahmed Zabana (ex-19 Juin) etc. Les chantiers sont tels que prévus, lancés durant le premier trimestre de l'année prochaine après la désignation des entreprises aptes, quant à assumer les travaux sans retard. Dans le sillage des préparatifs pour ces JM 2021, plusieurs autres projets sont prévus comme la mise en place de nouvelles avenues, le renforcement de l'éclairage public et la création de plusieurs nouveaux espaces verts. C'est donc la course contre la montre. L'Algérie abritera un tel événement en fanfare, en le domiciliant très précisément dans la deuxième capitale du pays, El Bahia-Wahrane. Aucun relâchement n'est toléré. Le pouvoir central continue à «harceler» les représentants locaux, les sommant de redoubler d'efforts dans le cadre des préparatifs pour abriter l'événement sportif méditerranéen. L'enjeu est de taille, du fait que l'Algérie vise à redorer, vaille que vaille, son blason en se plaçant parmi les premiers acteurs jouant un rôle de premier ordre, aussi bien dans le domaine sportif que dans le tourisme, tout en rivalisant avec les grandes cités entourant le Bassin méditerranéen. Car, il ne s'agit pas d'un simple événement sportif dont le déroulement dure le temps fixé par le Comité olympique international. Le premier gagnant de telles festivités n'est autre que la wilaya d'Oran qui se dote d'un nouveau stade olympique, répondant aux normes internationales. C'est dire que les milliers des supporters des deux équipes phares de l'Ouest ne subiront plus les sempiternels casse-têtes liés aux entassements dans les gradins ni encore moins ceux liés à leurs sorties du stade. Le stade olympique d'Oran est un stade omnisports en cours de construction, dont la capacité est de 40 143 places, et revêtu en gazon naturel. Il est situé dans l'arrondissement de Belgaïd de la commune de Bir El Djir dans la banlieue est d'Oran. Le nom du stade a été donné en l'honneur de l'ancien footballeur Abdelkader Freha. Le club qui y sera domicilié est le MC Oran. Il devrait être terminé avant la fin 2017. Il a été proposé de nommer le stade au nom de Abdelkader Freha en hommage à ce légendaire joueur qui a, pendant de longues années, fait le bonheur des supporters du club phare de l'Ouest, le MC Oran. Le projet du lancement du complexe olympique, ainsi que celui du stade a été lancé en décembre 2006, le stade devait accueillir 75 000 places au départ, mais cette capacité a été revue subitement à la baisse jusqu'à 40 000 places. Le lancement officiel des travaux a eu lieu en juin 2014. Une enveloppe budgétaire de 142,3 millions de dollars américains a été affectée à la construction du stade. Répondant aux normes internationales les plus sévères en matière de football ou d'athlétisme, le stade d'Oran sera en mesure d'accueillir des compétitions nationales et internationales de très haut niveau. Le nouveau stade avec son complexe olympique s'étendra sur une superficie de 105 hectares à Oran-Est. Il se trouve au sud-est d'Oran. Il est desservi par la RN11, entre les localités de Sidi El-Bachir et de Belgaïd dans la daïra de Bir El Djir. Il est aussi desservi par le tramway d'Oran, par la gare et l'aéroport. Il est aussi doté d'un parking de capacité d'accueil de 1500 véhicules. Ce stade sera également dédié à l'athlétisme avec sa piste olympique et aura une capacité de 40 000 places couvertes. En plus du stade lui-même, nombre d'installations sportives modernes sont prévues, quatre terrains dont deux en gazon naturel et deux en gazon synthétique, une salle omnisports d'une capacité de 5 000 places, deux bassins olympiques couverts et un centre de formation pédagogique d'une capacité de 150 places.