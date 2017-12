CHAMPIONNAT ARABE DE BADMINTON (JUNIORS-SENIORS) L'Algérie domine avec 19 médailles

Les sélections algériennes de badminton ont dominé les épreuves du Championnat arabe de la discipline (juniors-seniors) disputées du 23 au 26 décembre à Nabeul (Tunisie), en récoltant un total de 19 médailles (11 or, 5 argent et 3 bronze). Les médailles d'or en seniors ont été décrochées par Sabri Medal (simple messieurs), Halla Bouksani (simple dames), Halla Bouksani et Yasmine Chiyah (double dames), Sabri Medal et Houda Ferd (double mixte). En juniors, les médailles d'or algériennes ont été remportées par Seïfeddine Larbaoui (simple garçons), Malek Achefoun (simple filles), Abdelaziz Achefoune et Seifeddine Larbaoui (double garçons), Abdelaziz Achefoune et Lynda Mazri (double mixte). Les badistes algériens se sont également distingués dans les épreuves par équipes en s'adjugeant trois médailles d'or, en seniors dames, juniors garçons et juniors filles. Neuf pays ont pris part à ce rendez-vous. Il s'agit de la Tunisie (organisateur), de l'Algérie, du Maroc, de la Libye, de l'Egypte, du Soudan, du Bahreïn, de l'Arabie saoudite et de la Jordanie.