CHAMPIONNAT NATIONAL DES JEUNES TALENTS DE BADMINTON 260 athlètes attendus à Béjaïa et Chlef

La deuxième phase du championnat d'Algérie de badminton des jeunes talents des régions Centre, Est et Centre-Ouest, prévue hier et aujourd'hui à Béjaïa et Chlef, regroupera 260 athlètes représentant 26 clubs, a-t-on appris avant-hier auprès de la Fédération algérien de la discipline. Pour la région Centre Est, 158 badistes (filles et garçons) représentant 13 clubs se défieront à Béjaïa, alors que 123 athlètes seront en concurrence à Chlef pour la région Centre Ouest. Cette compétition concerne quatre catégories d'âges (filles et garçons): U11, U13, U15 et U17. La première phase du Championnat national des jeunes talents, qui s'est déroulée en novembre dernier à Oran et Jijel, avait été dominée par les badistes de l'Espérance d'El Mohammadia pour la région Centre Ouest, et ceux des clubs de Bejaïa pour la région Centre-Est.