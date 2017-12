CHAN 2018 Les arbitres Ghorbal, Gourari et Abid-Charef retenus par la CAF

Trente-deux arbitres dont deux Algériens ont été sélectionnés pour diriger les rencontres du championnat d'Afrique des nations Maroc 2018, réservé aux joueurs locaux, a indiqué mercredi dernier la Confédération africaine de football. Les deux arbitres algériens sont le directeur de jeu Mustapha Ghorbal et l'arbitre-assistant Mokrane Gourari. La liste comprend 16 arbitres et un nombre égal d'arbitres-assistants, représentant 27 associations nationales. La Commission des arbitres de la CAF a également désigné sept officiels pour jouer le rôle d'assistants vidéo (VAR), qui feront leurs grands débuts dans une compétition officielle de la CAF. Parmi les sept retenus figure l'arbitre international algérien Mehdi Abid-Charef qui avait déjà officié comme assistant vidéo lors du Mondial des moins de 17 ans en Inde en octobre dernier. La cinquième édition du CHAN se déroulera du 13 janvier au 4 février 2018 à Casablanca, Marrakech, Tanger et Agadir, sans la sélection algérienne, écartée par son homologue libyenne (1-2, 1-1). Seize équipes scindées en quatre groupes de quatre se disputeront le titre africain remporté par la RD Congo lors de la précédente édition et qui sera le grand absent au rendez-vous marocain.