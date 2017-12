CLASSEMENT DES MEILLEURS BUTEURS DE L'EN EN 2017 Brahimi et Hanni coleaders

Yacine Brahimi (FC Porto) et Sofiane Hanni (Anderlecht) ont terminé l'année 2017 comme co-meilleurs buteurs de la sélection nationale avec quatre réalisations chacun. Brahimi s'est réveillé en septembre dernier en signant son premier but de l'année lors de la défaite concédée à Lusaka face à la Zambie (3-1) en qualifications du Mondial 2018 avant d'enchaîner en novembre face au Nigeria (1-1, puis victoire sur tapis vert 3-0) puis en amical face à la Centrafrique (3-0), où il s'est illustré avec un doublé. Brahimi et Hanni devancent d'un seul but l'actuel meilleur buteur des Verts Islam Slimani (Leicester City), auteur de trois réalisations seulement en 2017, alors que Riyad Mahrez a marqué deux buts, face au Zimbabwe (2-2) lors de la coupe d'Afrique des nations 2017 disputée au Gabon. Depuis, le joueur des «Foxes» est resté muet, au moment où il a enchaîné les performances avec son club en championnat d'Angleterre, avec sept banderilles plantées depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues. L'attaquant du Dinamo Zagreb Hilal Soudani, auteur de 11 buts jusque-là en championnat de Croatie, n'a réussi à faire parler la poudre qu'une seule fois lors du match amical disputé en juin dernier à Blida face à la Guinée (2-1). Idem pour le milieu de terrain Nabil Bentaleb (Schalke 04) et l'attaquant Baghdad Bounedjah (Al-Sadd), auteurs d'un but chacun. Au total, l'Equipe nationale a inscrit 16 buts en 11 rencontres disputées en 2017, alors que la défense s'est fait surprendre à 15 reprises.



Meilleur footballeur arabe 2017

Les trois finalistes connus

L'Union arabe de la presse sportive a dévoilé avant-hier les noms des trois finalistes pour le titre de meilleur footballeur arabe de l'année 2017, pour la troisième édition de son référendum annuel, qui a réuni plus de 100 journalistes sportifs arabes.

Les trois finalistes sont: l'Egyptien Mohamed Salah (Liverpool/Angleterre) et les Syriens Omar Al Souma (Ahly Djeddah/A.saoudite) et Omar Kharbine (Al Hilal/Arabie saoudite).

L'Union arabe de la presse sportive annoncera le nom du vainqueur final de cette troisième édition le lundi 1er janvier 2018.

La commission spéciale du référendum, présidée par le Marocain Badreddine Al-Idrissi, est composée des membres Abdallah Al Marii (Qatar), Mohamed Al-Sheikh (Arabie Saoudite) et Zouheir Ourimi (Tunisie).

Le Marocain Mahdi Benatia (Juventus de Turin) avait été plébiscité meilleur footballeur arabe en 2015, tandis que le titre de l'édition suivante est revenue au joueur algérien de Leicester City, Riadh Mahrez.