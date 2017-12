DJABOU PROLONGE JUSQU'EN 2019 Benchikha nouvel entraîneur de l'ES Sétif

L'international algérien, Abdelmoumene Djabou, a signé mercredi une prolongation de son contrat avec l'Entente sportive de Sétif, pour défendre les couleurs de club jusqu'en juin 2019, a-t-on constaté. Djabou ou «Moumouch», comme le surnomment affectueusement les supporters de l'ESS, a mis fin, avec cette prolongation, à une série de spéculations et un long suspense qui alimentait la rue sétifienne. Avec cette prolongation de Djabou, l'ESS conserve ainsi un deuxième joueur important de son équipe durant ce mercato hivernal après Akram Djahnit qui avait récemment prolongé son bail avec le club. A l'issue de la cérémonie de signature du contrat de prolongation, Djabou a déclaré avoir fait «un choix de coeur» et opté pour «la stabilité». De son côté, le président de l'ES Sétif, Hassan Hamar, s'est félicité de la décision de Djabou et a exprimé sa joie de voir son maître à jouer rester avec l'équipe de «l'Aigle noir» en dépit des offres que le joueur a reçu de la part des clubs algériens et étrangers. Par ailleurs, Hamar a affirmé qu'un accord a été trouvé avec l'entraîneur algérien, Abdelhak Benchikha, pour succéder à Kheireddine Madoui qui a quitté récemment le club pour rejoindre l'Etoile Sportive du Sahel de Tunis, soulignant que le nouveau coach de l'ESS sera à Sétif «à partir de demain jeudi (ndlr, avant-hier)» pour se familiariser avec son équipe au cours du match de coupe d'Algérie contre Mechâal Hassi-Messaoud. Benchikha, qui travaillera aux côtés de l'entraîneur-adjoint, Malik Zergane, ainsi que l'entraîneur des gardiens et le préparateur physique de l'équipe, sera officiellement présenté à la presse durant «les prochains jours», selon le premier responsable du club.