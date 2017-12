KV COURTRAI Attal passeur décisif contre Standard de Liège

Le défenseur international algérien du KV Courtrai, Youcef Attal, s'est illustré mercredi soir avec une passe décisive lors de la victoire obtenue à domicile face au Standard de Liège (2-1) dans le cadre de la 21e journée du championnat belge. Les visiteurs ont ouvert le score après 65 minutes de jeu par Marin grâce à un penalty, puis Courtrai est revenu au score suite à un but contre son camp du joueur Cavanda à la 83e minute. Entré en jeu à la 76e minute, Attal a offert une passe décisive à son coéquipier Perbet dans le temps additionnel (90e+3), ajoutant le second but des siens. Au classement général, le KV Courtrai pointe désormais à la 7e place avec 26 points, à 27 longueurs du solide leader, Club Bruges. Attal avait rejoint Courtrai l'été dernier sous forme de prêt d'une saison en provenance du Paradou AC.