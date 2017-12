LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL Réunion le 2 janvier avec les présidents des clubs

La Ligue de football professionnel tiendra le mardi 2 janvier à 13h à l'hôtel Dar Soltane à Hussein Dey (Alger) une réunion de travail avec les présidents des clubs de Ligues 1 et 2, a indiqué avant-hier l'instance chargée de la gestion de la compétition professionnelle. Le bilan de la phase aller et la préparation de la phase retour du championnat de Ligues 1 et 2 Mobilis seront à l'ordre du jour de cette réunion, précise la LFP sur son site officiel. Le championnat professionnel observe une trêve hivernale et reprendra ses droits le 5 janvier prochain avec le déroulement de la 16e journée. A l'issue de la phase aller, le CS Constantine et l'AS Aïn M'lila trônent respectivement en tête du championnat de Ligues 1 et 2 Mobilis. Ce week-end est consacré aux matchs des 32es de finale de la coupe d'Algérie.