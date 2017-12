LIGUE SÉTIFIENNE DE FOOTBALL Lourdes sanctions contre le CR Aïn Kebira et le WR Aïn Touila

La commission de discipline de la Ligue sétifienne de football (LSF) a décidé de donner match perdu aux CR Aïn Kebira et WR Aïn Touila dont la confrontation du 15 décembre dernier en Division honneur avait été arrêtée à la 53e minute en raison des graves incidents l'ayant émaillée et conduit à la mort d'un supporter des visiteurs. Les deux équipes devront aussi jouer leurs matchs à domicile à huis clos et sur terrain neutre et ce jusqu'à la fin de la saison footballistique 2017-2018, a ajouté avant-hier la même source qui avait reçu le 17 décembre la visite d'une commission d'enquête dépêchée pour la circonstance par le président de la Fédération algérienne de football, Kheïreddine Zetchi. Une amende de 15 000 DA pour chaque équipe (payable avant le 15-01-2018) a également été infligée par la commission de discipline, qui avait ajourné sa décision la semaine dernière pour «complément d'information» avant de prononcer les sanctions lors de sa réunion hebdomadaire de mardi et de les rendre publiques jeudi. Le 15 décembre, un jeune fan de 25 ans du WRAT avait été mortellement poignardé après la rencontre interrompue. Les affrontements entre supporters des deux équipes, précédés de jets de projectiles lors du derby, avaient aussi fait plus de 60 blessés, dont deux policiers. Le surlendemain du match, 10 éléments de la Sûreté nationale avaient été «légèrement» blessés en empêchant des émeutiers de la cité Aïn Touila de commettre des actes de vandalisme au centre-ville de Aïn Kebira, en représailles à la mort d'un des leurs.