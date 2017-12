OLYMPIQUE LYONNAIS Le FC Barcelone ne lâche pas Aouar

Le milieu offensif franco-algérien de l'Olympique Lyon Houssem Aouar fait partie d'une short-list établi par le FC Barcelone en vue d'un éventuel recrutement l'été prochain, a rapporté hier le quotidien sportif ibérique El Mundo Deportivo. Véritable révélation de l'OL lors de la première partie de la saison, Aouar (19 ans) est surveillé par le Barça, qui convoite également d'autres jeunes joueurs à l'image de Leon Goretzka (Schalke 04/Allemagne), Arthur Henrique (Gremio/Brésil), et Kai Havertz (Bayer Leverkusen/Allemagne), précise la même source. Auteur de 3 buts en 14 apparitions avec le club rhodanien en phase aller, Aouar est «intransférable», selon les propos du président de l'OL Jean-Michel Aulas.

Appelé pour la première fois en équipe de France espoirs début novembre, le milieu relayeur d'origine algérienne connaît une ascension fulgurante et ne semble pas mettre en fixation le choix de sa future sélection, alors qu'il reste dans le viseur de la Fédération algérienne de football (FAF). «Je ne me suis pas encore posé la question sur le choix de ma sélection. Je viens d'intégrer le groupe professionnel de l'OL et mon objectif immédiat est de m'imposer au sein de mon équipe», a-t-indiqué. Le sélectionneur national Rabah Madjer, s'est montré très évasif à son sujet. «Pour Aouar et les autres cas comme lui, il faut d'abord se renseigner si ces joueurs sont d'accord pour jouer en équipe d'Algérie. Nous allons attendre le bon moment pour appeler de nouveaux professionnels pour renforcer l'Equipe nationale», a souligné le technicien, attendu en Europe au cours des prochaines semaines, notamment afin de rencontrer des jeunes binationaux.