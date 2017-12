PRÉPARATION DE LA CAN 2019 DES U20 Second test amical aujourd'hui contre la Tunisie

La sélection algérienne masculine de football des moins de 20 ans s'est imposée face à son homologue tunisienne sur le score de 1 à 0, mi-temps (0-0), en match amical disputé mercredi au stade olympique d'El-Menzah à Tunis. Le but algérien a été marqué par Moneem Rahmani sur penalty à la 83'. Les deux équipes devraient s'affronter une seconde fois aujourd'hui au stade d'El Menzah à partir de 11h. Les Verts qui préparent les éliminatoires de la CAN 2019 au Cameroun avaient entamé vendredi dernier au Centre technique national de Sidi Moussa un stage de préparation sous la conduite de l'entraîneur Salim Seba et de son assistant Hocine Achiou sous la supervision du directeur des Equipes nationales, Boualem Charef.