FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE KARATÉ-DO L'AG extraordinaire fixée au 6 janvier à Alger

Le conflit au sein de la FAK n'a toujours pas connu de dénouement

La Fédération algérienne de karaté-do (FAK) tiendra son assemblée générale extraordinaire (AGEx) le 6 janvier prochain (9h) à l'amphithéâtre de l'Institut national de la formation supérieure des cadres de la jeunesse (Infs) de Tixeraïne (Alger), a-t-on appris mercredi auprès de l'instance fédérale.

L'ordre du jour de cette assemblée portera sur l'élection des commissions de candidature, de recours et ad hoc chargées de la passation de consignes, souligne la même source.

Le 7 août dernier, la Fédération mondiale de karaté-do (WKF) avait suspendu avec «effet immédiat» la Fédération algérienne de karaté-do (FAK), actuellement dirigée par Aboubaker Mekhfi à la tête d'un directoire. Mais avant cela, la WKF avait demandé au ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) de «faciliter» l'organisation d'une assemblée élective et de trouver dans «un délai de 45 jours» une solution aux «dysfonctionnements» que vit la FAK depuis plusieurs mois.

«Nous avons le regret de vous informer que nous avons enregistré des dépassements et dysfonctionnements en contradiction avec les textes et règlements de la WFK et la charte olympique au sein de la Fédération algérienne de karaté depuis la démission du président sortant au mois d'avril 2016 à ce jour et qui doivent trouver leur solution dans un délai ne dépassant pas les 45 jours», avait indiqué la Fédération mondiale de karaté dans une correspondance adressée le 8 juin au ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali. Aboubaker Mekhfi a été désigné fin mai par le MJS à la tête d'un directoire pour gérer les affaires de la FAK en attendant l'organisation d'une assemblée générale élective (AGE), une décision considérée «en contradiction» avec les textes et règlements de la Fédération mondiale de karaté et de la charte olympique.

Mekhfi a été suspendu en juillet dernier pour deux ans de toutes les activités et représentations au sein de l'Union des Fédérations africaines de karaté (UFAK) pour «diffamation et déclarations calomnieuses», tenues à l'issue des championnats d'Afrique-2017 de karaté, organisés du 29 mai au 4 juin à Yaoundé (Cameroun).