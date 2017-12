COUPE D'ALGÉRIE - 32ES DE FINALE : MCA-WAT, MCS-RCK ET USB-JSMS Trois affiches prometteuses

Par Saïd BOUCETTA -

L'attaquant du MCA, Nekkache, doit retrouver le chemin des fillets

Pour la suite des matchs des 32es de finale de cette compétition populaire, ces trois rencontres opposant les pensionnaires des championnats professionnels s'annoncent très serrées, mais surtout indécises, même si ça penche pour les locaux.

Entre la déclaration du manager général du WA Tlemcen, Youcef Berrahal, disant que «le MCA ne nous fait pas peur et on rentre sur la pelouse du stade du 5-Juillet avec la détermination de gagner ce match» et celle du joueur Hachoud annonçant que «pour le dernier match de la, saison nous devons offrir une victoire à nos supporters», seul le langage du terrain donnerait raison à l'un ou à l'autre.

Le MC Alger, qui compte huit trophées dans son palmarès, accueillera cet après-midi le WA Tlemcen (Ligue 2) qui souffre en championnat. N'empêche que dans ce genre de match il faut reconnaître que toutes les équipes qui affronteront le MC Alger voudront créer la surprise. Car sur le papier, le MC Alger et son armada de joueurs expérimentés aura bien les faveurs des pronostics des férus du football, mais, en coupe d'Algérie, les «surprises» sont toujours de mise et une victoire du WAT n'est vraiment pas à écarter.

D'ailleurs, le coach du WA Tlemcen, l'ex-international Kherris estime que «surprendre le MCA au stade du 5-Juillet et créer la surprise est possible d'autant que nous avons bien travaillé.

Notre adversaire est un gros morceau, certes, poursuit Kherris, mais en coupe il n'y a pas de petites et de grandes équipes...» Quant au coach du MCA, Casoni, il annonce qu'«on veut gagner tous nos matchs à commencer par celui contre le WA Tlemcen.»

En tous les cas, il faut bien le noter: devant une équipe censé être prenable, les Vert et Rouge n'ont aucun droit à l'erreur et surtout ne pas être éliminés à ce stade de la compétition. Car une élimination à l'orée de la nouvelle année serait très fortement contestée par les nombreux fans de l'équipe drivée par Casoni.

Nekkache et ses coéquipiers auront donc certainement fort à faire face aux joueurs du WAT et leur détermination à jouer à fond leur chance.

D'autre part, la rencontre mettant aux prises des pensionnaires de la Ligue 2, le MC Saïda qui accueillera le RC Kouba est aussi à suivre de près pour les deux équipes qui cherchent à se réconcilier avec leurs fans suite à leur parcours en dents de scie en championnat.

D'ailleurs, deux points seulement séparent les deux adversaires en championnat.

Le MCA occupe la 11e place en compagnie du WA Tlemcen avec 16 points chacun alors que le RC Kouba se trouve à la 13e position avec 14 points.

Le niveau des deux équipes est donc tout proche au vu de ce classement et la rencontre s'annonce donc ouverte à tous les pronostics. Il est vrai que les Saïdis auront le double avantage du terrain et du public, mais les gars de Kouba sont capables du meilleur comme du pire et surtout joueront sans pression étant donné qu'ils sont en déplacement...

L'US Biskra, pensionnaire de la ligue 1 et qui n'arrive toujours pas à se retrouver parmi l'élite recevra dans son fief du 18 février une coriace équipe skikdie qui joue les premiers rôles en Ligue 2 en étant à la troisième place du classement à l'issue de la phase aller. L'équipe de la JSM Skikda joue mieux à l'extérieur de ses bases et ses joueurs semblent bien saisir l'occasion de la mauvaise passe que traverse l'équipe pour arracher la qualification à Biskra même. Il est vrai que la pression serait très lourde sur les épaules des joueurs locaux, mais, avec l'apport de leur public, les joueurs comptent bien offrir la qualification à leurs fans à l'orée de la nouvelle année.

Le match s'annonce donc équilibré et le plus adroit et le plus réaliste, surtout, sera bel et bien qualifié aux seizièmes de finale. Mais lequel des deux, difficile d'émettre le moindre pronostic dans ce match de coupe qui s'annonce très ouvert...



Programme des matchs d'aujourd'hui

A M'sila: NC Magra-USM Khenchela (14h)

A Boumerdès (OPOW): IB Lakhdaria-GS Belvedere (14h)

A Tébessa: CRB Kaïs-CR Village Moussa (14h)

A Guelma (OPOW): IRB Belkheïr-WRO Mimoune (14h)

A Sidi Bel Abbès: SA Mohammadia-JS Saoura (14h)

A Relizane: RC Relizane-NRB Telaghema (14h)

A Touggourt: NRB Touggourt-USM El Harrach (14h)

A El Bayadh: MB El Bayadh-USM Annaba (14h)

A Aïn Sefra: GC Aïn Sefra - Amel Boussaâda (14h)

A Alger (stade 5-Juillet): MC Alger-WA Tlemcen (16h)

A Saïda: MC Saïda-RC Kouba (14h)

A Illizi (OPOW): CRS Illizi-ESF Bir Ater (14h)

A Biskra: US Biskra-JSM Skikda (14h)

A Alger (20-août 1955): CR Belouizdad-ARB Ghriss (15h)

A Blida (Brakni): CR Zaouia-E'Sour Ghozlane (14h)

A Sétif (8-mai 1945): SA Sétif-ASM Oran (15h).