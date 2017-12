BARÇA La date de retour d'Umtiti fixée

Blessé depuis le 2 décembre dernier et un match contre le Celta Vigo, Samuel Umtiti a manqué les derniers matchs du FC Barcelone de l'année 2017, dont le clasico contre le Real Madrid. Le défenseur central français, touché à la cuisse, était censé revenir début février. Mais selon les informations de Mundo Deportivo, l'ancien Lyonnais pourrait revenir plus tôt que prévu. Alors que ces derniers temps, Umtiti a dû fréquenter l'infirmerie du club catalan, et a été privé de plus de «vacances», les docteurs annoncent un retour fin janvier, aux alentours du 20. Il pourrait donc refouler la pelouse contre le Bétis Séville (le 21).