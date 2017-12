CHAMPIONNAT NATIONAL DE VOVINAM VIET VO DAO Plus de 300 athlètes à Timmimoun

Plus de 300 athlètes issus de 25 wilayas prennent part au 15e Championnat national de Vovinam viet vo dao dont les compétitions ont débuté avant-hier dans la wilaya déléguée de Timmimoun (200km nord d'Adrar). Cette compétition de deux jours, qui se déroule à la salle omnisports du centre-ville de Timmimoun, vise promouvoir et à encourager la pratique de cette discipline dans le sud du pays, notamment après l'organisation de la 14e édition l'année dernière à Touggourt (Ouargla), a indiqué le président de la Fédération algérienne et de la Fédération africaine de Vovinam Viet Vo Dao, Mohamed Djouadj. La Fédération algérienne de Vovinam viet vo dao (FAVV) oeuvre en coordination avec le ministère de la Jeunesse et des Sports à promouvoir la pratique de cette discipline parmi les jeunes, a souligné Djouadj saluant l'aide et l'accompagnement de la tutelle. Cette compétition, qui verra la participation à titre honorifique des champions de la sélection nationale, se déroulera dans 15 spécialités (technique et de combat), selon les organisateurs. A cette occasion le président de la FAVV a appelé les jeunes à s'intéresser à cette discipline d'autant que l'instance fédérale compte créer des ligues dans les wilayas du Sud.