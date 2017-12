CHAMPIONNAT NATIONAL INDIVIDUEL DE JUDO À CHÉRAGA Les seniors en compétition du 11 au 13 janvier

Le Championnat national individuel seniors de judo, initialement prévu du 4 au 6 janvier 2018 à Chéraga (Alger), a été reporté aux 11, 12 et 13 de même mois, a annoncé vendredi la Fédération algérienne de la discipline (FAJ).

«Le Championnat national individuel seniors a été décalé d'une semaine, soit du 11 au 13 janvier à la salle omnisports de Chéraga» a publié la FAJ dans un bref communiqué, diffusé sur son site officiel.

L'instance fédérale avait dévoilé le 9 décembre courant le programme de compétition pour l'année 2018, toutes catégories confondues, avec en tête d'affiche ce Championnat national individuel (messieurs/dames), qui sera suivi du Championnat national Inter-Ligues juniors (garçons/filles), prévu les 26-27 janvier, et qui précédera le Championnat Inter-Ligues cadets, les 9-10 février dans un lieu qui reste à déterminer. Après cela auront lieu les Championnats nationaux individuels des catégories juniors, cadets et espoirs, respectivement les 16-17 février, 23-24 février et 2-3 mars, dans des lieux qui, là encore, restent à déterminer.

Pour ce qui est des Championnats nationaux «par équipes» de la catégorie seniors (messieurs/dames), ils ont été programmés les 9-10 mars, aussi bien pour la première division que la deuxième.

Ils seront suivis des Championnats nationaux «par équipes» cadets et espoirs, qui eux se dérouleront les 23-24 mars, dans un lieu qui reste à déterminer. La coupe d'Algérie, quant à elle, se jouera du 21 au 23 juin pour l'ensemble des catégories: minimes, cadets, juniors et seniors.