COUPE D'ALGÉRIE 32ES DE FINALES:EN ATTENDANT 16 MATCHS RESTANTS Les favoris sont passés

Aucune surprise notable n'a été enregistrée lors des 12 matchs disputés vendredi pour le compte des 32es de finale de la coupe d'Algérie (seniors/messieurs), avec des résultats logiques, ayant majoritairement tourné à l'avantage des favoris. Le NA Hussein Dey est un des rares clubs a avoir failli déjouer les pronostics dans son duel au sommet avec le CS Constantine, car ayant mené au score dès la 10e minute, grâce à une belle tête croisée de Khiat, avant de se faire renverser dans les 10 dernières minutes de la rencontres, sur deux penalties transformés respectivement par Belkheir (80') et Zerara (86'). C'est donc le CSC qui se qualifie pour les 16es de finale, où il devrait offrir une autre belle affiche, car appelé à se déplacer chez l'USM Alger, un grand spécialiste de l'épreuve et qui se porte bien depuis le retour de l'entraîneur Miloud Hamdi. A l'instar du CSC, l'USMA s'est difficilement qualifiée face au Petit Poucet de l'épreuve, l'ES Firme, qu'elle a petitement battu (1-0), grâce à un but de Rabie Meftah sur coup franc (45'+2). Les autres matchs ont tourné à l'avantage des principaux favoris, même s'ils n'avaient pas forcément l'avantage du terrain, comme cela a été le cas pour le Paradou AC, le CRB Dar El Beïda, l'USM Blida, l'Olympique de Médéa et le MO Béjaïa, qui sont allés chercher leur qualification de l'extérieur.

Le PAC a dominé le MC

El Eulma (3-0), grâce à Benayad (17'), Naïdji (56') et Yousri (76'), au moment où le CRBDB a attendu les prolongations pour prendre enfin le dessus sur le

NRC Boudjelbana (2-1), alors que l'USM Blida a dû recourir à la séance de tirs au but, pour sortir le CR Témouchent (5-4), après que le match se soit soldé sur un nul vierge. De son côté, l'Olympique de Médéa a sorti le DRB Staouéli 2-0, alors que le MO Béjaïa a été un peu plus prolifique sur le plan offensif, en dominant l'ESM Koléa (3-1). Les autres matchs de ce vendredi ont tourné à l'avantage des clubs hôtes, à commencer par l'AS Aïn M'lila, qui a dominé un autre pensionnaire de la Ligue 2 Mobilis et concurrent direct pour l'accession, le CA Bordj Bou Arréridj (1-0). Le DRB Tadjenanet s'est quant à lui baladé en accueillant le CRB Amria, qu'il a assez facilement dominé (3-0), au moment où l'Entente de Sétif a eu la tâche un peu moins facile contre le MB Hassi Messaoud, qui malgré son appartenance à un palier inférieur n'a que chèrement vendu sa peau (2-0). De son côté, l'USM Bel Abbès a dû recourir à la séance de tirs au but pour arracher sa qualification aux 16es de finale face au l'HB Chelghoum Laïd (3-1). Jeudi, en ouverture de ces 32es de finale de la coupe d'Algérie, la JS Kabylie et le MC Oran s'étaient petitement qualifiés, respectivement contre l'ES Ben Aknoun et le MCB Oued Sly, sur le même score d'un but à zéro. Les matchs restants seront étalés sur les journées d'hier, demain et mardi.