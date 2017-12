INTER MILAN Le prix d'Icardi fixé

D'après les informations du quotidien espagnol Marca, le club milanais a fixé le prix de sortie de son attaquant argentin. Le Real Madrid va-t-il recruter un attaquant ou rester plutôt calme sur le mercato?

Les informations publiées à ce sujet de l'autre côté des Pyrénées sont pour le moins contradictoires. Encore aujourd'hui, Marca précise que malgré des finances plus saines que jamais et un pouvoir d'achat énorme, les Merengues n'ont a priori pas envie de faire des folies. Des doutes existent également sur le timing: faut-il recruter un crack cet hiver, sachant qu'il ne pourra probablement pas participer à la Ligue des champions, ou vaut-il mieux attendre l'été en prenant le risque de se faire devancer par d'autres grosses écuries? Deux noms reviennent souvent - et sont encore cités par Marca hier - comme principales pistes pour renforcer le secteur offensif merengue: Timo Werner, l'attaquant du RB Leipzig, et l'Argentin Mauro Icardi, star de l'Inter. Deux joueurs pour qui les Madrilènes devraient considérablement mettre la main à la poche. Et le média espagnol dévoile même le prix que demanderaient les Milanais: 120 millions d'euros. Un montant exorbitant mais sur lequel les Madrilènes seraient en mesure de s'aligner.

Les circonstances actuelles et les résultats jugés très moyens pourraient cependant pousser la direction à réaliser des mouvements inattendus sur le mercato. Le nom de Harry Kane revient également très souvent dans les médias de la capitale espagnole, mais contrairement aux deux autres noms cités ci-dessus, une arrivée en hiver semble impensable. Ce sera probablement Zinédine Zidane qui devra trancher, et quand on sait l'estime que porte l'entraîneur français pour son compatriote Karim Benzema, la porte pourrait se fermer pour des arrivées du calibre de Werner ou Icardi...