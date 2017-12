PRÉPARATION DE LA CAN 2019 L'EN U20 s'incline (3-0) contre la Tunisie

La sélection algérienne des moins de 20 ans s'est inclinée face à son homologue tunisienne sur le score de 3 à 0 (mi-temps: 0-0) en match amical disputé hier au stade

El-Menzah (Tunis) dans le cadre de la préparation des deux équipes aux prochaines échéances officielles. Les trois réalisations tunisiennes du match ont été l'oeuvre de Sanad Khemissi (47'), Afif Jebali (67') et Ilyes Dridi (89'). C'est la seconde confrontation amicale entre les deux sélections après la première disputée jeudi et remportée par les Algériens sur le score de 1 à 0. Les Verts, qui préparent les éliminatoires de la CAN-2019 de la catégorie, avaient effectué la semaine dernière au Centre technique national de Sidi Moussa (Alger) un stage sous la conduite de l'entraîneur Salim Seba et de son assistant Hocine Achiou sous la supervision du directeur des équipes nationales, Boualem Charef.