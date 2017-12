PRÉPARATION DE LA CAN DE HANDBALL 2018 L'Algérie s'impose contre l'Arabie saoudite en amical

La sélection algérienne de handball (messieurs) s'est imposée face à l'Arabie

saoudite sur le score de 33-32, avant-hier soir à Belgrade en match amical dans le cadre de sa préparation à la coupe d'Afrique des nations 2018, prévue du 17 au 27 janvier au Gabon. Il s'agit de la quatrième victoire de suite pour le Sept national, en stage depuis samedi dernier dans la capitale serbe, après celles décrochées face au Partizan Partizan Belgrade à deux reprises (38-30) et (36-29) et Club Obilic (44-22). Les Verts, qui ont entamé tardivement leur préparation au rendez-vous continental en raison de problèmes multiples, se rendront par la suite au Qatar, où ils disputeront du 6 au 11 janvier un tournoi amical en présence du pays hôte, de l'Iran et d'Oman. A Libreville, le Sept national évoluera lors du premier tour dans la poule A aux côtés du Gabon, de la Tunisie (vice-championne d'Afrique), du Cameroun et du Congo, tandis que le groupe B est composé de l'Egypte (tenante du titre), du Maroc, de la RD Congo, de l'Angola et du Nigeria. Les trois premiers de la compétition représenteront l'Afrique au Championnat du monde, prévu en Allemagne et au Danemark en 2019. C'est d'ailleurs l'objectif assigné par la Fédération algérienne de handball au staff technique composé du duo Sofiane Hiouani et Mohamed Seghir Zinedine.