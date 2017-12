TOURNOI INTERNATIONAL DE KARATÉ-DO À MILA Participation de 330 sportifs

Au total, 330 athlètes représentant 27 équipes issues de 27 wilayas et trois équipes de Tunisie prennent part à un tournoi international de Karaté-do, dont le coup d'envoi a été donné avant-hier à Mila. Cette compétition de deux jours dans les catégories cadets et juniors (filles et garçons) est organisée à l'initiative de la ligue de wilaya de karaté-do, et ce à l'occasion de la commémoration du 37ème anniversaire de la mort du Moudjahid Abdelhafid Boussouf. Rehaussée par la présence de membres de l'Equipe nationale, cette compétition est dirigée par des arbitres internationaux, dont Saïd Kermiche qui a mis l'accent, dans une déclaration à la presse, l'importance d'un tel rendez-vous sportif dans un contexte particulier marqué par un vide que connaît cette discipline depuis 2 ans du fait, a-t-il ajouté, du blocage que vit la Fédération algérienne de karaté-do. Pour leur part, les participants au tournoi, y compris les athlètes tunisiens, ont exprimé leur joie de participer à cette compétition sportive, qui coïncide avec les vacances scolaires d'hiver, et souhaitant atteindre d'importants résultats sportifs. Les compétitions de ce tournoi international devaient prendre fin hier soir avec la remise de prix et de médailles aux vainqueurs.