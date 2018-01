Nouvelles des Fédérations sportives

Luttes associées

Les championnats d'Algérie cadets de lutte libre, gréco-romaine et féminine se dérouleront les 5 et 6 janvier à la salle Harcha-Hacène d'Alger. L'engagement définitif des athlètes et la réunion technique auront lieu la veille (4 janvier).



Natation

La 1ère édition du Championnat national inter-clubs benjamins en petit bassin (25 m), prévue les 5 et 6 janvier à la piscine de Gdyel (Oran), regroupera 491 nageurs (218 filles) représentant 11 Ligues régionales.



Kempo

Un regroupement de l'Equipe nationale seniors de kempo aura lieu du 5 au 10 janvier au Centre de préparation des talents et des élites sportifs de Souïdania (Alger). Au total, 27 athlètes ont été convoqués par le staff technique, conduit par Rabeh Mahtout (entraîneur combat) et Amine Mouguef (entraîneur technique).