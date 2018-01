28E CHALLENGE «EL MOKRANI» (CROSS-COUNTRY) Dehmar et Dahmani s'imposent à Bordj Bou Arréridj

Les athlètes Amar Dehmar de la Protection civile d'Alger chez les hommes. Kenza Dahmani sociétaire du NC Bordj Bou-Arréridj, chez les dames, ont remporté les courses seniors de la 28e édition du cross El Mokrani, couru sur le parcours de la forêt de Boumergued, à Bordj Bou-Arréridj. Organisée conjointement par la ligue d'athlétisme de Bordj Bou Arréridj et la fédération algérienne d'athlétisme dans le cadre de la troisième étape du championnat d'Algérie, cette 28 édition a vu la participation de plus de 1200 athlètes représentant des équipes de 17 ans de wilaya, selon les organisateurs. Dans les autres courses, ce sont les athlètes des clubs et sections de la wilaya de Bordj Bou Arréridj qui se sont distingués en remportant les premières places dans les catégories juniors, cadets et minimes. En l'absence des meilleurs athlètes de la discipline parmi lesquels ceux de la sélection nationale militaire, cette troisième étape du championnat d'Algérie a connu une course très disputée, bien servie par des conditions climatiques idéales et les encouragements d'un public de passionnés venu en nombre. Il est à noter que le 28e challenge «El Mokrani» à Bordj Bou Arréridj s'est déroulé en présence de président de la Fédération algérienne d'athlétisme Hakim Dib, du sélectionneur national Mohamed Salem et du directeur technique Abderahman Morceli, qui a affirmé que cette compétition permettra de «sélectionner de nouveaux talents qui viendront renforcer la sélection nationale en prévision des championnats d'Afrique prévus mars prochain dans la wilaya de Chlef.»