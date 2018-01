BETIS SÉVILLE Boudebouz intéresse l'OGC Nice

Le meneur de jeu international algérien du Betis Séville, Ryad Boudebouz intéresse le club français de l'OGC Nice dans la perspective d'un recrutement pendant le mercato hivernal, a rapporté avant-hier le site spécialisé, maxifoot. «A la recherche d'un renfort offensif, l'OGC Nice s'intéresse à Ryad Boudebouz. Le milieu algérien, en manque de compétition au Betis Séville, pourrait se relancer chez les Aiglons, et réussir là où le Néerlandais Wesley Sneijder a échoué», a écrit le média français dans sa version électronique.

Une information confirmée par le quotidien régional, Nice-Matin, qui a précisé que l'actuel 6e au classement de la Ligue 1 française de football «aimerait bénéficier des services de Boudebouz sous forme d'un prêt», ajoutant que «l'ancien Montpelliérain ne serait pas insensible à l'intérêt niçois», lui qui, malgré des qualités techniques indéniables, n'a fait que dix apparitions en Liga espagnole cette saison. «L'idée de se relancer dans un championnat qu'il connaît bien devrait donc l'intéresser», a poursuivi Nice-Matin. Boudebouz (27 ans), connu pour ses qualités techniques et sa vision semble convenir parfaitement à l'OGC Nice et à sa philosophie de jeu, surtout qu'avec sa polyvalence qui lui permet d'évoluer même sur les côtés, il devrait pouvoir faire oublier le flop du Néerlandais de 33 ans.