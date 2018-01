CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE CADETS DE LUTTE Plus de 190 athlètes présents à Alger

Le Championnat national de luttes associées (cadets individuels) aura lieu vendredi et samedi à la salle omnisports Harcha-Hacène d'Alger. Cette manifestation sportive verra la participation de plus de 190 jeunes lutteurs cadets de 13 ligues de wilayas du pays dans dix catégories de poids en luttes gréco-romaine, libre et féminine. La journée de vendredi prévoit le déroulement des éliminatoires et finales en luttes gréco-romaine et libre dans les catégories de poids 41/45 kg, 51 kg, 60 kg, 71 kg et 92 kg ainsi qu'en lutte féminine (36/40 kg, 46 kg, 53 kg, 61 kg et 69 kg). La deuxième journée sera consacrée aux catégories 48 kg, 55 kg, 65 kg, 80 kg et 110 kg dans les deux styles (luttes libre et gréco-romaine) ainsi que dans les catégories de la lutte féminine (34 kg, 49 kg, 57 kg, 65 kg et 73 kg).