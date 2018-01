CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE DE HANDI-BASKET Nour Hammadi toujours dominateur

Le club de Nour Hammadi, leader de la Division nationale A de handi-basket, a ajouté une nouvelle victoire, la 5e d'affilée, face au CBB Arréridj (80-39), lors de la journée de championnat disputée vendredi et samedi, et marquée par le succès de l'IR Boufarik sur son rival, le FC Boufarik (52-46). Les Hammadis, 1rs avec dix points, ont dominé, comme durant tous leurs matchs, leurs vis-à-vis bordjis, nouveaux promus et qui restent en 6e position avec cinq points. L'IR Boufarik, conduit par le capitaine Allel, a eu le dernier mot (52-46), confirmant ainsi la bonne santé de l'équipe, vice-championne d'Algérie et détentrice de la dernière coupe d'Algérie. Avec ce succès, l'IRB rejoint son adversaire du jour en seconde position avec 8 points, en attendant l'autre match au sommet entre le CR El-Harrach (7e/3 pts) et Nour M'sila (4e/7 pts) qui ne s'est pas joué en raison de l'indisponibilité de la salle de Gué de Constantine qui devait l'abriter.