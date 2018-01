COUPE D'ITALIE - DEMI-FINALES Naples et la Juve favoris

Naples, le leader de la Série A et son dauphin, la Juventus Turin, sont donnés favoris pour décrocher les deux derniers tickets pour les demi-finales de la coupe d'Italie, respectivement face à l'Atalanta Bergame ce soir et le Torino demain.

Emmené par son buteur vedette Marek Hamsik, auteur de son 117e but personnel sous le maillot bleu ciel lors de la victoire à Crétone (1-0) et qui fut synonyme de titre de champion d'automne, le Napoli ne devrait pas éprouver trop de difficultés pour passer l'écueil de Bergame, battue samedi en championnat par Cagliari (2-1). Le Slovaque (30 ans) détient désormais seul le record de buts marqués pour le Napoli, avec deux unités de plus que le légendaire Diego Maradona, l'artisan des deux seuls titres de champion remportés par le Napoli en 1987 et en 1990. De bon augure pour un troisième scudetto. En cas de qualification, le Napoli est d'ores et déjà assuré de ne pas croiser, au même stade de la compétition, une certaine Juventus qui l'avait éliminé (3-1, 2-3) la saison dernière. Les multiples champions d'Italie en titre fouleront la pelouse demain (20h45) dans un derby de Turin, toujours plein de passion en dépit de la 10e place du Torino après 19 journées de Série A.

La Juve, triple tenante de la Coppa, n'avait laissé aucune chance au Torino, étrillé 4-0, lors de leur dernière confrontation en coupe, en décembre 2015. Le Torino a donc tout à craindre de son court déplacement, d'autant que l'artificier en chef de la Vieille Dame, Paulo Dybala, continue à faire souffrir le martyre aux défenses adverses, comme ce fut le cas contre Vérone en championnat, en signant un doublé (3-1). Les demi-finales se joueront en aller et retour, respectivement le 31 janvier et le 28 février.