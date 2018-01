COUPE DE LA LIGUE DU PORTUGAL Brahimi buteur et qualifié en demi-finale

Le FC Porto s'est qualifié pour les demi-finales de la coupe de la Ligue du Portugal en battant Paços de Ferreira 2-3. Les joueurs de Sergio Conceiçao ont bien négocié leur dernier match de l'année à l'extérieur avec une ouverture du score à la 17e minute par Reyes de la tête sur corner. Quelques minutes plus tard, Brahimi part seul de son camp jusqu'à la surface adverse pour tromper le gardien adverse avec une grande facilité (21'). Les locaux arrivent à égaliser avant la mi-temps avec un doublé de Luiz Phellype (31'), (45') mais dès la reprise, Corona centre au second poteau et Aboubakar plonge pour le 2-3 (49').