CRB AÏN FAKROUN Boukaroum rejoint la JSM Skikda

L'arrière droit du CRB Aïn Fakroun, Bilal Boukaroum, s'est engagé avant-hier soir avec la JSM Skikda, pensionnaire de la Ligue 2 Mobilis, pour une durée de 18 mois, a-t-on appris auprès du club de l'Est algérien. Boukaroum (24 ans) a résilié à l'amiable son contrat qui le liait avec le CRBAF pour rejoindre l'effectif des «V-noir». La semaine précédente, la JSMS avait trouvé un accord avec le milieu de terrain du MO Béjaïa, Smaïl Benttayeb qui devrait s'engager pour une durée de 18 mois. La direction du club veut renforcer l'équipe selon les besoins du coach Youcef Bouzidi qui a succédé au Franco-Portugais Didier Gomes da Rosa au début du mois de décembre. Côté départs, la JSMS a libéré déjà deux joueurs. Il s'agit de l'ailier Hocine Baleh et de l'attaquant Sofiane Choubani. Au terme de la phase aller du championnat, les Noir et Blanc qui ambitionnent d'accéder en Ligue 1 Mobilis, pointent à la troisième place avec 26 points, à cinq longueurs du leader, l'AS Aïn M'lila.