ES SÉTIF Aouadj s'engage 18 mois

Quelques jours après avoir résilié son contrat avec le MC Alger où il avait pourtant prolongé cet été, Sid Ahmed Aouadj a déjà trouvé un nouvel employeur. L'attaquant de 26 ans rejoint l'Entente Sportive de Sétif. Libre après la résiliation de son contrat avec le MCA où il avait pourtant prolongé de deux ans l'été dernier, Aouadj rebondit à l'ESS. L'Oranais s'est engagé pour dix-huit mois avec l'Entente dont il devient la première recrue hivernale. Aligné seulement cinq fois durant la phase aller de Ligue 1 (deux titularisations), Aouadj rejoint l'ESS où il espère se relancer et retrouver du temps de jeu.