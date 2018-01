MERCATO D'HIVER EN LIGUE 1 MOBILIS Un marché qui peine à s'emballer

La période des transferts d'hiver en Ligue 1 Mobilis peine à atteindre sa vitesse de croisière, dans un marché dépourvu d'oiseaux rares et où seuls le MC Alger et la JS Kabylie font exception avec deux recrues chacun. Déclaré officiellement ouvert le 16 décembre pour prendre fin le 15 janvier, le mercato hivernal n'a pas été mouvementé jusqu'à maintenant, contrairement aux précédentes saisons, relèvent les observateurs. En effet, la majorité des clubs peinent à faire signer de nouveaux éléments à l'image de l'ES Sétif, du CR Belouizdad ou encore du MC Oran, alors que d'autres formations à l'instar du MCA et de la JSK sont considérées comme les plus actives. Le MCA est allé faire son marché du côté de l'Ouest du pays, en engageant les services de l'attaquant du MCO Mohamed-Amine Souibaâh et du milieu offensif du RC Relizane Oussama Tebbi. Les deux éléments ont signé un contrat de 18 mois. La JSK, qui aspire à retrouver son lustre d'antan, a préféré faire ses emplettes à Alger, privilégiant l'option de prêt. C'est ainsi que les milieux offensifs Ziri Hammar (USM Alger) et Lyes Benyoucef (Paradou AC) ont signé respectivement un contrat de prêt de 6 et 18 mois. La JSK est également sur les traces du défenseur international Essaïd Belkalem et de l'attaquant de l'USM El-Harrach Hamza Banouh. L'ES Sétif, champion sortant, s'est contenté jusque-là de prolonger le contrat de son stratège Abdelmoumen Djabou pour une durée de 18 mois, après que le joueur a réalisé une première partie de saison pleine qui lui a valu de retrouver les rangs de l'Equipe nationale sous la conduite du sélectionneur Rabah Madjer. Le président de l'Entente, Hacène Hammar compte renforcer son effectif par de nouveaux joueurs, selon les besoins définis par le nouvel entraîneur Abdelhak Benchikha, qui vient de retrouver le championnat algérien après 6 ans d'absence. Le CS Constantine, détenteur du titre honorifique de champion d'automne, a frappé un bon coup en s'attachant les services du défenseur international Mokhtar Belkhiter en provenance du Club Africain (Tunisie). Le CSC suit avec attention aussi l'attaquant libyen Mohamed El Ghanodi. Du côté de l'USM Alger, la direction a préféré récupérer deux anciens joueurs, en l'occurrence les milieux offensifs Walid Ardji et Rafik Bouderbal. Ardji (22 ans) revient à l'USMA après avoir évolué au NA Husseïn-Dey sous forme de prêt pendant 18 mois, alors que Bouderbal (30 ans), qui semblait avoir quitté le club définitivement il y a un an en rentrant en France, effectue un retour inattendu, puisque celui qui avait paraphé un contrat de trois ans avec l'USMA en juillet 2016 est resté inactif pendant 12 mois. Le calme qui caractérise le mercato d'hiver en Algérie intervient au moment où la Fédération algérienne de football a décidé, lors de la dernière réunion de son Bureau fédéral, de porter à quatre, au lieu de trois, le nombre de joueurs que chaque club peut engager lors du mercato hivernal. D'aucuns s'interrogent sur l'utilité de cette décision alors que les clubs éprouvent des difficultés énormes sur le plan financier. L'interdiction de recrutement qui plane sur la majorité des clubs de l'élite reste l'une des causes principales d'un mercato peu emballé, alors que les plus nantis continuent de débourser de l'argent pour des joueurs dont le niveau reste discutable. A titre d'exemple d'ailleurs, l'entraîneur de l'USM Bel-Abbès, Si Tahar Cherif El Ouezzani, a rencontré son nouveau président Adda Boudjellal Tayeb, à l'issue du match de coupe d'Algérie face au HB Chelghoum Laïd vendredi pour l'exhorter à agir rapidement afin de lever l'interdiction de recrutement dont fait l'objet son équipe, à l'instar de 15 autres formations des deux premiers paliers. A la veille du début de la saison footballistique 2017-2018, 12 clubs sur les 16 composant la Ligue 1 ont été interdits de recrutement et traduits devant la Commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) pour dettes impayées envers joueurs et entraîneurs. Certains d'entre eux ont pu régler une partie de leurs dettes, ce qui leur avait permis d'engager de nouveaux joueurs.