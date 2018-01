MOREIRENSE Aouachria buteur et passeur

Le milieu de terrain franco-algérien de Moreirense Bilal Aouacheria a inscrit son premier but avec sa nouvelle équipe en coupe de la Ligue contre le Vitoria Guiamaraes. Le joueur formé à Saint Etienne et âgé de 23 ans était titulaire alors que Belkaroui n'est rentré que dans le dernier quart d'heure. Alors que son équipe était menée 1-2, Aouacheria a égalisé juste avant la mi-temps de la tête (41'), avant d'être passeur à la 67e sur le but d'Arsenio synonyme de 3-3. Ce score est toutefois insuffisant pour que l'équipe de Moreirense se qualifie aux demi-finales.