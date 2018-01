REAL MADRID La blessure mystérieuse de Benzema

Fin d'année 2017 compliquée pour Karim Benzema. Sifflé lors du clasico perdu face au FC Barcelone (0-3), l'attaquant français du Real Madrid s'est également blessé. Touché aux ischio-jambiers de la jambe droite, l'ancien Gone devrait observer une période de repos comprise entre deux et trois semaines. Mais alors que la Casa Blanca a officialisé la blessure de son joueur hier, précisant que les faits se sont produits lors du clasico, AS révèle que ce ne serait pas forcément la vérité. En effet, le quotidien espagnol assure en effet que le Français se serait plutôt blessé pendant ses vacances. Parti à Dubaï quelques heures seulement après le match face au Barça, Benzema a, selon le média, a été filmé à l'aéroport en pleine forme. Et ce n'est pas tout. Les examens ayant diagnostiqué la blessure du joueur auraient été réalisés samedi dernier, soit une semaine après le clasico et donc le départ du natif de Bron aux Emirats! Info ou intox? Difficile donc de croire le Real capable d'avoir laissé son joueur partir blessé en vacances sans le savoir...